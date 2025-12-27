¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè20Àá ¥¢¥ó¥È¥ïー¥× vs ¥ïー¥ì¥²¥à »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè20Àá ¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤È¥ïー¥ì¥²¥à¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î27Æü21:30¤Ë¥Ü¥µ¥¤¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤ÏÌîÂô Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊGK¡Ë¡¢¥®¥å¥é¥Î¡¦¥±¥ë¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥ä¥ó¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ïー¥ì¥²¥à¤Ï¥Þ¥ë¥ìー¡¦¥¢¥±¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥Î¥·¥±¡¦¥¨¥á¥ó¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥§¥Ã¥Ú¡¦¥¨¥ì¥ó¥Ó¥å¥ë¥°¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹ËÅç ÍªÅÍ¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
16Ê¬¡¢¥ïー¥ì¥²¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥íー¥é¥ó¡¦¥ë¥â¥ïー¥Ì¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ö¥Î¥ï¡¦¥¸¥ã¥¨¥¸¥§¥ë¡ÊDF¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
28Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥ïー¥ì¥²¥à¤Î¥»¥ë¥¸¥ç¡¦¥¦¥¤¥«¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¤¥§¥Ã¥Ú¡¦¥¨¥ì¥ó¥Ó¥å¥ë¥°¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥ïー¥ì¥²¥à¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢43Ê¬¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥®¥å¥é¥Î¡¦¥±¥ë¥¯¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥ä¥ó¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Ö¥Ð¥«¥ë¡¦¥¯¥ä¥Æ¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ù¥ë¥¹¥È¥ìー¥Æ¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
60Ê¬¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬µÕÅ¾¡£¥®¥å¥é¥Î¡¦¥±¥ë¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌîÂô Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊGK¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·90+7Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£¹ËÅç ÍªÅÍ¡ÊMF¡Ë¤Ï90+1Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
