¹Åç»Ô°Â·Ý¶è¤ÇÌ±²È¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡ÃËÀ£±¿Í¤¬·Ú¤¤¤ä¤±¤É
27ÆüÌë¡¢¹Åç»Ô°Â·Ý¶è¤ÇÌ±²È¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»Ô°Â·Ý¶èÃæÌî¤ÎÌ±²È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27Æü¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢¡Ö1³¬¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶á½ê¤Î¿Í
¡ÖºÇ½é¤Ï²»¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤È¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¾ÃËÉ¼Ö20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤ÎÀª¤¤¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤ÎÌ±²È1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤àÀ®¿ÍÃËÀ¤¬º¸¼ê¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÎÆîÉô¤Ï28Æü¤â¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î28ÆüÊüÁ÷¡Û