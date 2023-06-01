THE ALFEE¡¢105²óÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡ÄÌ»»¥é¥¤¥Ö¿ô3000²ó¤Þ¤Ç¤¢¤È7ËÜ
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿THE ALFEE¤¬¡¢23Æü¡¢24Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛTHE ALFEE¡¢105²óÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡THE ALFEE¤Ï¡¢24Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜÉðÆ»´ÛÄÌ»»105²ó¸ø±é¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉðÆ»´Û¸ø±é¿ô¤ÎÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤Ê¤ª¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¿ô¤Î1°Ì¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¡¢2°Ì¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1983Ç¯8·î24Æü¤Î½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é42Ç¯¡¢¸ø±é¿ô¤Ï24Æü¸½ºß¤Ç105ËÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¼ó°Ì¤ÎµÏ¿¤ò°ú¤Â³¤¹¹¿·¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁíËÜ¿ô¤â2993ËÜ¡Ê12·î24Æü»þÅÀ¡Ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âºÇÂ¿¸ø±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3000ËÜ¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡Ö¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¡×¤«¤é¡¢¥·¥ó¥°¥ë59ºîÏ¢Â³¥ª¥ê¥³¥óTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖHEART OF RAINBOW¡×¡¢¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¹ç·×19¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÏMC¤Ç¡ÖËèÇ¯¿·¶Ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ52Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£59ºîÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¤¬¡¢ÎòÂåÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤âÄº¤¡¢¸Å´õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ô¤ÎÌë¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÈTHE ALFEE¤Ë²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡É¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤½¤·¤ÆÊ¸²½³èÆ°¤ÇÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤äÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë2025Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿1Ç¯¡£»Ä¤¹¤Ï29Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ê2994ËÜÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¤¤è¤¤¤è3000ËÜÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛTHE ALFEE¡¢105²óÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡THE ALFEE¤Ï¡¢24Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜÉðÆ»´ÛÄÌ»»105²ó¸ø±é¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉðÆ»´Û¸ø±é¿ô¤ÎÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤Ê¤ª¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¿ô¤Î1°Ì¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¡¢2°Ì¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1983Ç¯8·î24Æü¤Î½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤é42Ç¯¡¢¸ø±é¿ô¤Ï24Æü¸½ºß¤Ç105ËÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¼ó°Ì¤ÎµÏ¿¤ò°ú¤Â³¤¹¹¿·¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁíËÜ¿ô¤â2993ËÜ¡Ê12·î24Æü»þÅÀ¡Ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âºÇÂ¿¸ø±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3000ËÜ¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÏMC¤Ç¡ÖËèÇ¯¿·¶Ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ52Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£59ºîÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¤¬¡¢ÎòÂåÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤âÄº¤¡¢¸Å´õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ô¤ÎÌë¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÈTHE ALFEE¤Ë²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡É¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡51¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤½¤·¤ÆÊ¸²½³èÆ°¤ÇÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤äÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë2025Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿1Ç¯¡£»Ä¤¹¤Ï29Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ê2994ËÜÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¤¤è¤¤¤è3000ËÜÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£