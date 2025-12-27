「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

王者井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１２０−１０８、１１９−１０９、１１７−１１１）で下し、防衛に成功。自身初の２戦連続の判定勝ちとなったが、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを抜き歴代単独トップとなる世界戦２７連勝を果たした。通算成績を３２戦全勝２７ＫＯとした。

下馬評では圧倒的な優位とみられていたが、ピカソの粘りに手を焼き、倒すことはできず。井上は試合後のインタビューでは「今夜よくなかったです。なんだろうな、よくなかった」と反省が口をついた。１３年以来の年間４試合をこなし「４戦こなすことができて、満足はしてますけど、ちょっと疲れました。ゆっくり休みます」と語った。

現在、全階級を対象とした最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド」で２位につける井上。この日、ＰＦＰ１位のウシクが来場していたが、「きょうウシク選手見に来ているが、こんなんじゃ及ばない。１位にふさわしい選手になりたい」と、語った。

来年５月に東京ドームで検討されている中谷潤人戦については「今夜お互い無事に勝利したということで、また来年交渉していきたいと思います。日本のファンの皆さん、期待はしててください」と、力を込めた。

世界的に対戦が熱望されている現スーパーフライ級３団体統一王者のジェシー・ロドリゲスとの対戦についても「彼が階級を上げてきて、スーパーバンタムにくるなら待ち受けたい」と語った。