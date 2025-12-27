井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。プロでは初めての2戦連続判定勝ち。自身12年ぶり、異例の年間4試合目。大型興行のメインイベントで2025年を全勝締めとしたが、本人は結果に納得いかず。中継した「Lemino」のインタビューで「ベストコンディションで挑んだが、打ち急ぎすぎたというか、今日はよくなかった。全体的に」と振り返った。

初回はガードを固めたピカソに、キレのあるジャブを放っていく井上。様子を伺った印象のあった立ち上がりとは一変し、2回は猛烈な連打を浴びせた。左ボディー、右フックと多才な攻撃でダメージを与え、観客を沸かせた。3回、4回も相手にペースを握らせず。6回にはピカソにロープを背負わせて連打を仕掛けたり、ボディーで効かせたりと優位に進めた。

ピカソもガードを崩さず反撃のチャンスを伺うが、井上がそれを許さない。9回にも強烈なボディーを打ち込んだ。12ラウンドでは決着がつかず、井上にとって2試合連続の判定となったものの、井上が勝利。元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代史上最多の世界戦27連勝を達成した。

リングインタビューで井上は「今夜は良くなかった。なんだろうな…良くなかった」と苦笑い。判定決着に納得いかない様子だった。その後に行われた「Lemino」のインタビューでも「集中力にかけるというか、自分自身全く納得していない内容ではあります」と表情は硬く、「内容的には全然余裕ではあったけれど、打たせずに打つボクシングが徹底できず、自分の弱みだなと」と反省を口にした。

相手の強さは想定内だっただけに「『ピカソ相手に…』というとピカソに申し訳ないが、もう少し差を見せたかった。倒し切りたかった思いはある。期待に応えられずというか、やりたかったボクシングはできなかった」と語った。

来春対戦が計画されている中谷潤人も、前座で判定勝ち。ただ、サウジアラビア入りしてから井上の所属ジムの大橋秀行会長が「もちろん（中谷戦も）魅力は感じているんだけど、挑戦を受けるのではなく、フェザー級で5階級制覇へ挑戦したいという気持ちがあるのも事実」などと語り、両者の対戦が不透明である現状も明かしていた。

井上は「今回、お互い勝つことができたのでそういう方向性に向かうのか。別の方向になるのかは、大橋会長が今日の試合を終えてどう交渉に進むかというところ」と説明。「自分としては決められた試合をやるだけ。ただ日本が盛り上がるような試合を実現させていきたい」と話した。

2025年は1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）と既に3試合をこなしており、井上にとっては2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目だった。

「疲れましたね。正直。今終わってみて、どっと肩の荷がおりた。1年で4回ハードワークを試合に向けてこなすのが、今年は頑張ったと言いたいですね」と井上。これからの過ごし方については「正月は気絶します。親戚一同、ゆっくり年末年始を過ごしたいと思います」と笑わせた。



（THE ANSWER編集部）