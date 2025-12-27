¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡ÙHOME RACE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÏStray Kids¡¦3RACHA¤¬Ã´Åö
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Î¡ÖPLANET C : HOME RACE¡×ºÇ½ª²ó¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡ÙËÜÊÔ¤«¤é¤Ï¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡¢¥¥à¡¦¥´¥Ì¡¢¥¢¥ë¥Î¡Ê¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡Ë¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Î8¿Í¤¬¡¢¡ÖALPHA DRIVE ONE¡×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡ÙÊüÁ÷¸å¡¢PLANET C¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¢¨°ìÉôÉÔ»²²Ã¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖPLANET C : HOME RACE¡×¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡ÊSUN HENG YU¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼¡ÊFAN ZHE YI¡Ë¡¢¥ê ¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊLI ZI HAO¡¿¥ê¥º¥Ï¥ª¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ª ¥°¥¢¥ó¥·¥å¡¼¡ÊZHAO GUANG XU¡¿¥ê¥ó¥ê¥ó¡Ë¡¢¥·¥å¥¨¡¦¥¹¡¼¥ì¥ó¡ÊXUE SU REN¡Ë¡¢¥¤¡¼¥Á¥§¥ó¡ÊYI CHEN¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥å¥¦¥©¥ë¡ÊNGAN CHAU YUET¡Ë¤¬¡¢¡ÖMODYSSEY¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MODYSSEY¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡¢Stray Kids¡¦3RACHA¡ÊBang chan¡¢Changbin¡¢HAN¡Ë¤¬À©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1°Ì ¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡ÊSUN HENG YU¡Ë
2°Ì ¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼¡ÊFAN ZHE YI¡Ë
3°Ì ¥ê ¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊLI ZI HAO¡¿¥ê¥º¥Ï¥ª¡Ë
4°Ì ¥¸¥ã¥ª ¥°¥¢¥ó¥·¥å¡¼¡ÊZHAO GUANG XU¡¿¥ê¥ó¥ê¥ó¡Ë
5°Ì ¥·¥å¥¨¡¦¥¹¡¼¥ì¥ó¡ÊXUE SU REN¡Ë
6°Ì ¥¤¡¼¥Á¥§¥ó¡ÊYI CHEN¡Ë
7°Ì ¥¢¥ó¥Á¥å¥¦¥©¥ë¡ÊNGAN CHAU YUET¡Ë
