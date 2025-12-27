ドイツのシュツットガルトからニューカッスルに加入したニック・ヴォルテマーデは今夏の成功移籍のひとつだろう。すでにプレミアリーグで7ゴール1アシストを決め、CLとリーグカップで決めたゴールを合わせればゴール関与は二桁にのぼる。



シュツットガルトに所属していた昨年12月の時点で、『Transfermarkt』が示したヴォルテマーデの評価額は750万ユーロにすぎなかった。8500万ユーロでニューカッスルに移籍した現在、彼の評価額は7000万ユーロに上昇。1年で833％という圧倒的な上昇値を示している。





今夏、バイエルン・ミュンヘンもヴォルテマーデの獲得を狙っていたが、クラブOBで元CEOのカール・ハインツ・ルンメニゲ氏は獲得に否定的で、ニューカッスル移籍の際には「シュツットガルトはヴォルテマーデに大金を払うバカを見つけたようだ。おめでとう」と発言している。シュツットガルトでたった1シーズン活躍しただけのストライカーを獲得してうまくいくはずがないと考えていたのだろう。しかしルンメニゲ氏の予想は裏切られた形となった。『MARCA』紙は、「バカが獲得した巨人ヴォルテマーデ、1年で価値が833％も上昇！」とルンメニゲ氏の発言を皮肉った。ドイツサッカー協会のルディ・フェラー氏は、昨夏のU-21欧州選手権の際にヴォルテマーデについて、「彼のプレイを見るのは楽しい。彼はゴールを決めるだけでなく、連携も巧みだ。それが彼の価値を高めている」と発言している。同氏はニューカッスルでのヴォルテマーデの活躍を見て、『kicker』に次のように語った。「今ではニューカッスルが彼に支払った8500万ユーロについて語る人はいない。結局のところ、それは実質的にはバーゲンだったんだ。彼のクオリティは本当に並外れている」実力を証明しつつあるヴォルテマーデ。今季、彼がどこまでゴールとアシストで結果を残すことができるか、期待したいところだ。