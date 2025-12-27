Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¡ª¡¡°æ¾å¾°Ìï¤¬¥Ô¥«¥½¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡¡¥¢¥ê¤ËÊÂ¤Ö°Î¶È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¶â»úÅã
°æ¾å¤¬¼ê¶¯¤¤Ä©Àï¼Ô¤òÂà¤±¤¿(C)Getty Images
¡¡Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÎÎ°è¤òÊâ¤à¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Ç¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£²Ì´º¤ÊÄ©Àï¼Ô¤òÂà¤±¡¢ÀïÀÓ¤òÌµ½ý¤Î32Àï32¾¡¡Ê27KO¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡ª °æ¾å¾°Ìï¤ÎÞÕ¿È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤ì¤ÇÇ¯´Ö4ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¡¢À¤³¦Àï¤Ï¤Ä¤¤¤Ë27Ï¢¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Åý°ì²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö4ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢1976Ç¯¤ÎWBA¡¦WBCÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê°ÊÍè49Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£À¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤Ï¡¢¸µ5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤é¤ò¾å²ó¤ë¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î¿·µÏ¿¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î´¬¤Ä¾¤·¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°ÍÉ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¬¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¸¥ã¥Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£2²ó½øÈ×¤Ë¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢±Ô¤¤±¦¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¡¢¶¯Îõ¤Êº¸¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥Ô¥«¥½¤ÎÀï°Õ¤òºï¤®¤Ë¹Ô¤¯¡£Á°²ó¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¶¯ÂÇ¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢KO¤òÁÀ¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä©Àï¼Ô¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¶¯ÂÇ¤Î°æ¾å¤òÁê¼ê¤Ë¤Ò¤ë¤Þ¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢°ìÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·èÃå¤ÏÈ½Äê¤Ø¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤º¤ì¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â°æ¾å¤ò»Ù»ý¤·¡¢3¡Ý0¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ô¥«¥½¤ÎÆ®»Ö¤äµ»½Ñ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï·ãÆ®Â³¤¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤Ï4ÀïÁ´¾¡¡£¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÇ¯´Ö4»î¹ç¤ò¡¢´°àú¤Ê·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÀïÁ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡Ö5³¬µéÀ©ÇÆ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤Ë¤»¤è¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¾×·â¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]