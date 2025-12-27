メインを張れて、レイヤードもOK。便利すぎる【タートルネックトップス】
メインとして単体で、そしてレイヤードのサブアイテムとしても活躍するタートルネックトップス。
とにかくオールマイティーに使えるシンプルなデザインだけピックアップしてみました！「ニットのチクチク感が気になる」なんて時も、肌をガードしつつレイヤードが叶うので一石二鳥。
さまざまなスタイリングに映えるミニマルなデザイン
Wool Cashmere Turtle Knit／TODAYFUL
なめらかなウールカシミヤで仕立てたタートルネックトップス。すっきりとしたシルエットで上品に着こなしていただけます。ちなみにこちら、現在セール対象アイテムとなっており20％オフで購入可能！
カラーはブラック、キャメル、モカ、エクリュの４色をご用意しています。
ボディラインにぴったり寄り添ったシルエットでレイヤードに最適
Lyocell Turtle Neck Basic Fit Top/リヨセルタートルネックベーシックフィットトップ／SORIN
重ねるアイテムの邪魔をしないタイトなフィット感で、レイヤードスタイルがしっくりまとまります。天然由来の素材で仕立てているので肌あたりも良好。タートルネックはさらっとした１枚仕立てでお作りしているため、柔らかい印象に仕上がります。
透け感が少々あるため、キャミやベアトップなどをインするのもおすすめ。
ホワイト、チャコールグレー、キャメル、ライトピンクの４色を販売中です。
裾のレースがアクセントに。モードに着こなせるタートルネック
LACE DOCKING TURTLE TOPS／Henon.
タイトなシルエットのタートルネックトップスの裾に、大ぶりのレースを加えたサテン地をドッキング。１枚でも、トップスを重ねてレースをチラッとのぞかせるのも素敵です♡あえてスウェットなどラフなアイテムと組むのも◎。コーデの幅を開拓してくれそうです。
カラーは使いやすいグレーとブラックの２色展開。
上品でクリーンな印象を与えるタートルニット
Wool Cashmere Turtle Knit／TODAYFUL
ウールカシミヤ糸で仕立てたタートルニットは、縫い目のないシームレスなデザインが特徴。どんなボトムとも相性がよく、使い勝手抜群のアイテムです。
６色展開ですが完売済みのカラーもあるため、急いでチェックを。
プレミアムな素材でお作りした極上プルオーバー
カシミヤ100シアータートルネックプルオーバー／ánuans
カシミヤに水にとける糸を組み合わせて編み上げたプルオーバーは、軽くふんわりとしたタッチが魅力。ベーシックなデザインなので着まわし力もかなり高め。程よく透け感があるため、抜け感もたっぷりです。
ブラック、ライトベージュ、グレーの３色展開。
着痩せして見えるようこだわりぬいた一着
シアータートルネックトップス／emmi
ボディラインに寄りすぎないのに細身なシルエット、少し長めに設定した袖丈などスタイルアップに効果的な要素を盛り込んだアイテム。
ピンク、ボーダー、ブラン、ダークネイビーの４色展開です。