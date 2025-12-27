◇イングランド・プレミアリーグ ブライトンーアーセナル（2025年12月27日 ロンドン）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が27日、首位アーセナルとの注目の一戦でベンチ外。まさかのメンバー外にネット上から「どうした?」「大丈夫なのか」「何があった」と衝撃が走った。

三笘は左足首負傷し、9月27日のチェルシー戦以降は公式戦10試合連続で欠場していたが今月13日の敵地リバプール戦で77日ぶりの実戦復帰。続く前節のサンダーランド戦でも途中出場。“完全復活”へ向け首位アーセナルとの一戦に注目が集まっていた。

しかし、試合前に発表されたメンバーリストに三笘の名前が入っておらず。ベンチ入りメンバーからも外れたことでネット上からは「再びケガをしたのでは?」といった心配する声が多く上がった。

その後、クラブ公式サイトが「三笘の欠場は体調不良によるためのものです」と説明。ネットからは「とりあえずケガじゃなくて良かった」「三笘選手風邪かな」「ケガの再発じゃなくてホッ」「体調不良かお大事に」と安どする声が上がっていた。