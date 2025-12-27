渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」を生配信。世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで王者・井上尚弥(大橋)に大善戦した挑戦者アラン・ピカソ（メキシコ）を称賛した。

下馬評では井上尚弥の序盤KO勝ちだったが、ピカソが予想以上に善戦を見せた。

一歩も引かずに手を出し続けるピカソの姿に渡嘉敷氏は「井上チャンピオンにこんな向かっているの勇敢だよ」、竹原氏も「ピカソ、思ったより強い」と挑戦者を称えた。

中盤になっても打ち合う挑戦者に対し、渡嘉敷氏は「これピカソを褒めるべき。井上チャンピオンが攻めあぐんでいる」、竹原氏は「ピカソはイージー（な相手）とか俺たち見る目ないですね」と、序盤KO予想を見直した。

10ラウンド途中からは畑山氏も合流。「世界の上位ランカーが防御しっかりしたら難しいよ」と、尚弥が倒せない理由を説明した。

大差判定負けを喫したが、ピカソは株を上げた。畑山氏は「分かんないもんだな勝負って。ピカソからしたら勝ったも一緒だよ」と、挑戦者を称えた。