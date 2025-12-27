「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

王者井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１２０−１０８、１１９−１０９、１１７−１１１）で下し、防衛に成功。自身初の２戦連続の判定勝ちとなったが、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを抜き歴代単独トップとなる世界戦２７連勝を果たした。通算成績を３２戦全勝２７ＫＯとした。

２５日の会見後に仕上げたという桜色の髪で登場。１回はじっくりとピカソの動きをみながらの立ち上がり。しかし、２回開始からコンビネーションで畳みかけて一気に攻勢に出て完全に主導権を握った。３、４、５回も多彩なパンチで流れは渡さず。６回開始から一気の連打で追い込み、プレッシャーを強めていく。ＫＯこそならなかったが、最後まで集中を切らさずに完勝した。

試合後のインタビューでは「今夜よくなかったです。なんだろうな、よくなかった」と反省。「４戦こなすことができて、満足はしてますけど、ちょっと疲れました。ゆっくり休みます」と語った。

１３年以来自身２度目の年間４戦をこなし、今後はさらなるビッグマッチへ視界が広がる。来年５月に中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との東京ドーム決戦が計画されているが、井上は試合前に「（大橋会長から）来年フェザー（級転向）も考えていると。中谷戦もどうなるかわからないと言われている」と語り、来年５月にフェザー級に転向し、日本男子初の５階級制覇に挑戦する可能性もあることを明かしていた。

◆世界戦連勝記録

名前（国） 連勝

（１）井上尚弥（日本） ２７

（２）ジョー・ルイス（米国） ２６

フロイド・メイウェザー（米国） ２６

（４）フリオ・セサール・チャベス（メキシコ） ２５

ダリウス・ミハエルゾウスキー（ポーランド） ２５

（６）スベン・オットケ（ドイツ） ２２

ジョー・カルザゲ（英国） ２２

◇井上 尚弥（いのうえ・なおや）１９９３年４月１０日、神奈川県座間市出身。相模原青陵高でアマチュア７冠。２０１２年１０月プロデビュー。１４年４月にＷＢＣ世界ライトフライ級、同年１２月にＷＢＯ世界スーパーフライ級、１８年５月にＷＢＡ世界バンタム級の王座を獲得。１９年１１月にワールド・ボクシング・スーパーシリーズで優勝し、２２年１２月にバンタム級で世界主要４団体王座を統一。２３年７月にスーパーバンタム級２団体王者となり、４階級制覇。同年１２月にスーパーバンタム級でも４団体の王座を統一した。身長１６５センチ、右ボクサーファイター。