¡¡´ý»Î¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£²£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÂÐ¶ÉÃæÆ¬»È¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤´¿´ÇÛ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¡£
¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿¼¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹âÍÈ´¶¤ä½¼¼Â´¶¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾´ý¤ÎÂÐ¶ÉÃæ¤Î»ÑÀª¤ÏÀµºÂ¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÀµºÂ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¡ÖÂÐ¶ÉÃæ¡¢Â¤¬¤·¤Ó¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â¡£¤³¤ì¤ËÆ£°æ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï·ë¹½¤·¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö£±»þ´ÖÀµºÂ¤ò¤·¤¿¤é³Î¼Â¤Ë¤·¤Ó¤ì¤Æ¡¢·ë¹½Î©¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀµºÂ¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Ó¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åú¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£