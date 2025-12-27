¡ÚÍÇÏµÇ°¡ÛÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¤Î¥Á¥ç¥¤Â¤·¥ー¥ïー¥É¡ØÁ°ÁöGI5Ãå°ÊÆâ¡¢0%¡ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×6Ãå°Ê²¼¡¢ÉðËµ³¼ê¤Ç¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊõÄÍ¤ò...¡Ù
¡ÚÆ°²è¡ÛÍÇÏµÇ° ¤È¤ß¥Á¥ç¥¤¡Ãhttps://youtu.be/rxn75yTUu90
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¤«¤é¡ØÂè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡Ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥¤Â¤·¥ー¥ïー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢£Âè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë5²óÃæ»³8Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1-1 ¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¡Ê²´3 ²®Ìî¶Ë¡Ë
1-2 ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¡Ê²´4 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
2-3 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
2-4 ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3 C.¥Ç¥àー¥í¡Ë
3-5 ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
3-6 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4 ÉðË¡Ë
4-7 ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´4 »Åç¹î½Ù¡Ë
4-8 ¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥íー¥º¡Ê²´7 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
5-9 ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4 ¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
5-10 ¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡Ê²´4 ²£»³Éð»Ë¡Ë
6-11 ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¦¥§¥¤¡Ê¥»7 ¾¾ËÜÂçµ±¡Ë
6-12 ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¡Ê²´5 Ã°ÆâÍ´¼¡¡Ë
7-13 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê²´4 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
7-14 ¥¢¥é¥¿¡Ê²´8 ÂçÌîÂóÌï¡Ë
8-15 ¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡Ê²´5 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
8-16 ¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¡Ê²´5 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
