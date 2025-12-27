°æ¾å¾°Ìï´°¾¡¡ªº£¸å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þÀ¤ò´Þ¤á¤Æ¸ò¾Ä¡×¡¡¥Þ¥¤¥¯Ã¥¤¤ÃæÃ«Àï¤Ø¸ÀµÚ¡Ö´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡þTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬ÌµÇÔÄ©Àï¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÃË»Ò»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë6ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÆ±»þËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¯¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹ç¤Ç¤Ï1R¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ô¥«¥½¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ12RÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸1¿Í¤¬¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÈ½Äê3¡½0¤Î´°¾¡¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÂÐÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£Ìë¤Ï¤ª¸ß¤¤Ìµ»ö¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þÀ¤ò´Þ¤á¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡ª´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤¿¡£