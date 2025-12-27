·³»ö¾×ÆÍ¤Î¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¡¡ÄäÀï¤¬72»þ´Ö°Ý»ý¤µ¤ì¤ì¤ÐÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Ê¼¤é18¿Í²òÊü
¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤¬ºÆ¤Ó·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬¡¢ÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñËÉÁê¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö27ÆüÀµ¸á¤«¤é¤ÎÄäÀï¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤È¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄäÀï¤¬72»þ´Ö°Ý»ý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤Â¦¤ÇÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Ê¼¤é18¿Í¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ASEAN=ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤ÎÄäÀï´Æ»ëÃÄ¤¬¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¹ñ¤Ï7·î¤Î·³»ö¾×ÆÍ¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤é¤ÎÃç²ð¤ÇÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢º£·î¾å½Ü¤«¤éºÆ¤Ó¸òÀï¤¬·ã²½¡£ÁÐÊý¤ÇÌ±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à80¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÆü·Ï´ë¶È¤Î¹©¾ì¤âÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Î´ËÏÂ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
