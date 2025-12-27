今井翼が、SNSで、過酷なトレーニングを経て逞しく仕上がった自身の肉体を披露した。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「今日も2時間トレーニング」「今週は週5です！」

2回に分けて投稿されたのは、鍛えあげられた自身の上半身を、着衣なしで前と後ろから撮影した2枚の写真。

秋頃から、トレーニングや身体づくりに関する投稿／報告が増えていき、いよいよ「今日も2時間トレーニング」「今週は週5です！」というアスリート並みのスケジュールで肉体改造に取り組んでおり、いよいよ肉体を披露するレベルまで到達したということのようだ。

1投稿目に付けられた「#塗りかえる今井」のハッシュタグは、以前の投稿に綴られた「継続は力なりで、目標を塗り替えていきます！」に呼応するもの。

ちなみに2投稿目には「#継続今井」のハッシュタグが付けられており、こうしたストイックな日々が、今後も続けられることが、ほのめかされている。

■「翼くんからのクリスマスプレゼントだ！」

これらの投稿に、ファンからは「す、すごい仕上がり！」「変化しすぎててびっくり」「う、うでがすごい」「格好良すぎ」「わー、素敵です♡」など、絶賛の声が続々。

特に逞しく盛り上がった背中の写真には「背中に翼が！」「背中に翼がある！」と、ファンが大反応！ 前後の写真合わせて「翼くんからのクリスマスプレゼントだ！」「素敵なクリスマスプレゼントありがとう」の声が多数、書き込まれている。