TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä³¤³°¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Îµ¢¾Ê¤ä½Ð¹ñ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï27Æü¤¬²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÅìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£

Âçºå¤Ëµ¢¾Ê
¡ÖÎ¾¿Æ¤È¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­¤È¤«¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï1·î4Æü¤Þ¤ÇÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢28Æü¸áÁ°Ãæ¤ËÅìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ï¡¢¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±©ÅÄ¶õ¹Á¤âÄ«¤«¤éº®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâÀþ¤Î²¼¤ê¤È¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î½Ð¹ñ¤â27Æü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡£

¥»¥ÖÅç¤ËÎ¹¹Ô
¡Ö¡ÊQ.²¿¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡©¡Ë¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤È±Ë¤°¤³¤È¡×¡Ö¡ÊQ.²¿¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡©¡Ë¸½ÃÏ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×

¥Ï¥ï¥¤¤ËÎ¹¹Ô
¡Ö³¤¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¹¤ë¡×