◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇４団体統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ●（２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】メインイベントに登場した世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、挑戦者のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を３―０の大差判定で下し、自身が持つ史上最多記録を更新する６度目の４団体統一王座防衛（ＷＢＣ・ＷＢＯは７度目、ＷＢＡ・ＩＢＦは６度目）に成功。世界戦２７連勝とし、史上最多２５度連続防衛を果たした伝説のヘビー級王者ジョー・ルイス、５０戦全勝で世界５階級を制覇したフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、単独史上最多に。また一つ、ボクシング史に伝説を刻んだ。

ガードを固めて警戒心を解かない挑戦からダウンこそ奪えなかったが、採点は大差に。ジャッジ３人の採点内訳は１２０ー１０８、１１９ー１０９、１１７ー１１１だった。差がついたが「今夜はよくなかったです。よくなかった」と自省した。来年５月に東京ドームで予定されている世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との夢の対決が実現するか、ド直球で聞かれると「今夜、無事にお互い勝利できたということで、大橋会長と色々な方向性を含めて交渉していきたい」とした上で「日本のファンの皆さん、期待はしててください」と笑顔で宣言した。

現代ボクシングでは極めて異例の「戦うチャンピオン」だ。年間４試合はデビュー２戦目から５戦目までの２０１３年以来１２年ぶり。４団体統一王者の年間４度防衛は史上初で、全団体統一王座の年間４度防衛は２団体時代の７６年ムハマド・アリ（米国）以来４９年ぶりとなった。前戦９月に、「キャリア最大の強敵」ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）とフルラウンドの防衛戦を闘ったばかり。わずか３か月間隔での連戦は、スーパーフライ級王者時代の２０１７年以来８年ぶりだ。井上は「戦うことが好きなので、常に緊張感と張り詰めた空気の中でいられるのは心地いい」とひょうひょうと語る。

「今後のキャリアをより加速させていく一戦」との決意で、サウジアラビアのリングに初上陸した。アフマダリエフ戦では「毎試合ＫＯは頭に入れているが、前回はここ数年では珍しく判定勝利を考えて試合に挑んだ」とあえて倒しに行かず、超絶技巧で難敵を完封。「今回はしっかりとＫＯを狙って、それを実行したい」と予告した２戦ぶりのＫＯ勝利は実現しなかったが、１７３センチと長身のピカソ対策として、２階級上のスーパーフェザー級の日本ランカーで身長１７４センチの大谷新星（２４）＝真正＝らとスパーリングを重ねた。

次戦は来年５月、東京ドームで予定されている。世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝との夢の対決へ向け、井上も「ファンの方は来年の試合をイメージして、試合内容で『どっちが強い』『どっちが勝つ』という楽しみもあると思う。そういう見方もしてもらえたら、盛り上がる日になるんじゃないか」と話していた。

しかし試合前日の２６日、フェザー級に転向して日本男子初の５階級制覇を目指す仰天プランが急浮上。井上は「自分としては中谷戦も盛り上がるし、５階級制覇も盛り上がる。どちらにせよ自分は準備するだけなので」とビッグマッチを切望。大橋秀行会長（６０）も「（中谷の）挑戦を受けるより（５階級制覇に）挑戦したいという気持ちが強いのも事実。本人の意思を尊重したい」と井上の胸中を代弁し、「明日の試合を終えて考えたい」と話していた。

ゴールデンウィークの東京ドームのリングで対峙（たいじ）するのは、中谷かフェザー級世界王者か。「昨日の自分を超えていくという意識で日々やっている」という孤高の王者が、新たな栄光へと突き進む。