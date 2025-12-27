セリエA 25/26の第17節 パルマとフィオレンティナの試合が、12月27日20:30にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはアドリアン・ベネディチャク（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

フィオレンティナは後半の頭から選手交代。マッティア・ビティ（DF）からニコロ・フォルティーニ（DF）に交代した。

48分に試合が動く。パルマのマテオ・ペレグリーノ（FW）のアシストからオリバー・ソレンセン（MF）がヘディングシュートを決めてパルマが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パルマが1-0で勝利した。

なお、パルマは20分にアレッサンドロ・チルカティ（DF）、86分にエドアルド・コルビ（GK）に、またフィオレンティナは22分にローランド・マンドラゴラ（MF）、90+3分にマリン・ポングラチッチ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-27 22:40:18 更新