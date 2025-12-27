º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¡¡Ö¶É°÷¤Î°ú¤È´¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¿Íµ¤ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î¥¦¥é»ö¾ð¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¡Ö³Æ¶É¤ÎÌ¾ÊªD¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK¡¡TV¡×¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤È2025Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÅìÌî¤µ¤ó¡ØÇÍÅÝÂ¼¡Ù½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡ØDOWNTOWM¡Ü¡Ù¤â¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±ÅìÌî¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿NetflixÈÖÁÈ¤ä¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÎÍÎÁÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖAmazon¤¬·ë¹½¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØTHE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¤â¡£¤¢¤ì¤Ï·ë¶É¡¢¥Æ¥ìÄ«¤ò¼¤á¤¿°²ÅÄ¤¯¤ó¤¬¥¢¥Þ¥×¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´ë²è»Å¹þ¤ó¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¤«2Ç¯¸å¤Ë»Ï¤á¤¿¡×¤È¡¢¸µ¥Æ¥ìÄ«¶É°÷¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Äº£²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ä¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦°²ÅÄÂÀÏº»á¤Î³èÌö¤òµó¤²¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¶É°÷¤Î°ú¤È´¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢·ë¶É¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØReHacQ¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤ë¹â¶¶¤¬ABEMA¤Ç¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤¹¤·¡×¤È¡¢¸µ¥Æ¥ìÅì¶É°÷¤Ç¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¹â¶¶¹°¼ù»á¤ÎÎã¤â¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Êª¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ä¡£ËÍ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Þ¥×¥é¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤·ABEMA¤È·ÀÌó¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤òÎ®½Ð¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±ÅìÌî¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬YouTube¤·¤Æ²Ô¤¤¤À¼¡¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤â¤¦ºî¤ê¼êÂ¦¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é²Ô¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¡¢5Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤ËË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¡ÖÁêÃÌ¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁêÃÌ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍè¤Þ¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Ë¥ä¥ê¡¢2¿Í¤ÇÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£