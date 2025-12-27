»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÄó¶¡µ¿¤¤ºÆÂáÊá¡¡8²óÌÜ¡¢²£ÉÍ¤Î¸µ¶µÍ¡
¡¡¶µ°÷¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤é¤òÅð»£¤·¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï27Æü¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ì¤À®Ç¯¤Î½÷À¤Î»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÄó¶¡¤Ê¤É¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¾®¤Î¸µ¶µÍ¡¾®À¥Â¼»ËÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡áÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ê¤É¤Ç¸øÈ½Ãæ¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊá¤Ï8²óÌÜ¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2024¡Á25Ç¯¡¢½÷À¤Î²èÁü¤ÈÆ°²è¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¤¸½÷À¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò»£±Æ¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤é¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢²¬»³¤Î5ÅÔÆ»¸©¤Î¶µ°÷¤ä¸µ¶µ°÷¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤µ¤ì¤ë7¿Í¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï±ä¤Ù65¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£