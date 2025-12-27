Photo: 山之内 渉

東京でも最高気温が10度を下回る寒い日が増えてきて、いよいよ冬本番という感じになってきました。

寒い冬を元気に乗り切るため、防寒対策をしっかりしたいところ。今年もギズモードでは寒さを乗り越えるためのガジェット･テクノロジーをいくつも紹介してきました。そこで今回は、部屋の中でも屋外でも活躍する防寒アイテムを揃えてみました。

Photo: 山之内 渉

ナノ・パフ・ジャケットは、ざっくり言うと｢着られる期間がやたら長い｣一着です。

秋〜春先まではメインアウターとして、真冬はコートやフリースの下に仕込む中間着として。さらに言えば、夏だってキャンプ場や山の朝晩にサッと羽織るのに丁度いいんです。

パタゴニアの“ナノ・パフ”は、真夏以外スタメン確定。タフでラフな安心感がすごい

広島化成 BUMPY WINTER

Photo: Yuhei Tokimatsu

靴底同士を重ねて束ねられて、汚さず持ち運べる構造が特徴のBUMPY。その仕組みはそのままに、アッパーは厚手ナイロン＋中綿に、インソールは起毛仕様へと変更されたBUMPY WINTER（バンピー ウィンター）が登場しました。

リラックスタイム専用シューズとして購入したはずが、想定以上にどんな服装にも合ってしまい、｢ちょっとそこまで｣から気づけば電車に乗って出かけ、一日中履いていました。

束ねて持ち運ぶ冬用リカバリーサンダル。1週間履き倒したら、手放せなくなった

beruf baggage（ベルーフ バゲージ） COMFY NECK WARMER 2

Image: beruf baggage

｢温度調節｣、｢抗菌防臭｣、｢吸湿性｣、｢通気性｣、｢ストレッチ性｣、｢撥水性｣、｢ウォッシャブル対応｣と、とにかく機能モリモリなネックウォーマー。

肌に直接触れる裏地は、メリノウールと、吸水速乾性に優れるCOOLMAX®を混織したMt.Breath Wool®（マウント ブレス ウール®）を採用。あたたかくて肌触りがよく、とにかく快適です。

多機能すぎてノーストレス。ちょうどいい体感温度をキープするネックウォーマー

el alto（エル・アルト） カシミヤ100%リブスヌード

Photo: 納富廉邦

マフラーで首回りを暖かくすれば、かなりの寒さをしのぐことができる。ただ、マフラーは外したあとの始末が面倒くさい。ということで見つけたのが｢リブスヌード｣。

伸縮性のある編み方で作られたel altoの｢カシミヤ100%リブスヌード｣（税込9,900円）は、シャツ一枚、薄手のセーター一枚を重ね着したくらいには暖かくなります。

つけっぱなしでもごく自然に見える。カシミヤのリブスヌードが手放せない

ユニクロ ヒートテックモウフ / ヒートテックシキパッド

Image: UNIQLO

いよいよ本格的に冷え込んできたこの頃。安眠を確保するべく寝具を見直したいところです。

そんな中見つけたのが、冬の大定番 ユニクロ｢ヒートテック｣素材でできた毛布と敷パッド。暖かさに信頼感のあるヒートテックに包まれて眠ったら、朝まで快適に眠れそうだなぁ。

ユニクロが作った毛布｢ヒートテックモウフ｣でぬくぬくに包まれる