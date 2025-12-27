ファッションセンターしまむらは、「仮面ライダーシリーズ」のTシャツ各種を12月27日15時よりオンラインストア「しまむらパーク」限定にて受注生産販売を開始する。発売元はバンダイ。

同商品は、人気のSDプリントをのせた、天竺素材のTシャツ。キッズは1,419円で、サイズ展開は110〜130cm・140〜160cmの2サイズ展開。メンズは1,639円で、M・L・LLの3サイズ展開。

○キッズTシャツ ラインナップ



「仮面ライダーゼロワン」

「仮面ライダーセイバー」

「仮面ライダーリバイス」

「仮面ライダーギーツ」

「仮面ライダーガッチャード」

「仮面ライダーガヴ」

「仮面ライダーゼッツ」

○メンズTシャツ ラインナップ



「仮面ライダーゼロワン」

「仮面ライダーセイバー」

「仮面ライダーリバイス」

「仮面ライダーギーツ」

「仮面ライダーガッチャード」

「仮面ライダーガヴ」

「仮面ライダーゼッツ」



「仮面ライダークウガ」

「仮面ライダーアギト」

「仮面ライダー龍騎」

「仮面ライダー555（ファイズ）」

「仮面ライダー剣（ﾌﾞﾚｲﾄﾞ）」

「仮面ライダー響鬼（ヒビキ）」

「仮面ライダーカブト」

「仮面ライダー電王」



「仮面ライダーキバ」

「仮面ライダーディケイド」

「仮面ライダーダブル」

「仮面ライダーオーズ」

「仮面ライダーフォーゼ」

「仮面ライダーウィザード」

「仮面ライダー鎧武（ガイム）」



「仮面ライダードライブ」

「仮面ライダーゴースト」

「仮面ライダーエグゼイド」

「仮面ライダービルド」

「仮面ライダージオウ」

