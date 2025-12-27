しまむら、仮面ライダーシリーズのTシャツを受注販売
ファッションセンターしまむらは、「仮面ライダーシリーズ」のTシャツ各種を12月27日15時よりオンラインストア「しまむらパーク」限定にて受注生産販売を開始する。発売元はバンダイ。
同商品は、人気のSDプリントをのせた、天竺素材のTシャツ。キッズは1,419円で、サイズ展開は110〜130cm・140〜160cmの2サイズ展開。メンズは1,639円で、M・L・LLの3サイズ展開。
○キッズTシャツ ラインナップ
「仮面ライダーゼロワン」
「仮面ライダーセイバー」
「仮面ライダーリバイス」
「仮面ライダーギーツ」
「仮面ライダーガッチャード」
「仮面ライダーガヴ」
「仮面ライダーゼッツ」
○メンズTシャツ ラインナップ
「仮面ライダーゼロワン」
「仮面ライダーセイバー」
「仮面ライダーリバイス」
「仮面ライダーギーツ」
「仮面ライダーガッチャード」
「仮面ライダーガヴ」
「仮面ライダーゼッツ」
「仮面ライダークウガ」
「仮面ライダーアギト」
「仮面ライダー龍騎」
「仮面ライダー555（ファイズ）」
「仮面ライダー剣（ﾌﾞﾚｲﾄﾞ）」
「仮面ライダー響鬼（ヒビキ）」
「仮面ライダーカブト」
「仮面ライダー電王」
「仮面ライダーキバ」
「仮面ライダーディケイド」
「仮面ライダーダブル」
「仮面ライダーオーズ」
「仮面ライダーフォーゼ」
「仮面ライダーウィザード」
「仮面ライダー鎧武（ガイム）」
「仮面ライダードライブ」
「仮面ライダーゴースト」
「仮面ライダーエグゼイド」
「仮面ライダービルド」
「仮面ライダージオウ」
12/27（土）15：00〜しまむらパーク（オンラインストア）限定にて受注生産販売開始！
