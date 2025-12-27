40・50代が着やすい『プチプラ』！【GU・しまむら】に注目♡「冬の優秀アウター」

この冬の一軍アウターが欲しいけれど出費は抑えたい！ それなら、手に取りやすい価格なのにシャレ見えしそうな、優秀アウターをチェックしてみて。2着目、3着目のアウターとして買い足すのもおすすめです。今回は【GU（ジーユー）・しまむら】から、コーデュロイやキルティングなど冬らしい素材感が魅力のブルゾンとコートを紹介します。

大人コーデにもぴったり！ コーデュロイのブルゾン

【GU】「ウォームパデッドコーデュロイブルゾン」\5,990（税込）

季節感のあるコーデュロイ素材を使用した中綿ブルゾン。ショート丈ですっきり着こなしゃすく、肩まわりの綿の量が調整されているため、着膨れしにくいのも魅力です。この価格ながら、保温機能付きで暖かく着られそうなところも優秀ポイント。フードは取り外し可能 & ダブルジップ仕様で、着こなしのアレンジも楽しめます。ナチュラルカラーに黒を合わせればコントラストが際立ち、ボトムスがジーンズでも上品な印象です。

きれいめにもカジュアルにも使いやすいロングコート

【しまむら】「コート」\2,200（税込）

デザインはシンプルながらも、ダイヤ柄のキルティングが上品な印象のコート。ロング丈のスラリとしたシルエットで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのが嬉しいところです。黒なら着まわしやすく、ノーカラーなのでマフラーやストールを巻きやすいのもメリット。この価格ならデイリーに気兼ねなく着られそうです。

※すべての商品情報・画像はGU、SEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M