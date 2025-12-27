お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２７日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日のゲストは、鬼越と同期の横澤夏子。「【衝撃】１８歳でＮＳＣに入学した横澤夏子が爆売れするまでの半生が意外すぎた【鬼越トマホーク】」と題した動画を公開した。

良ちゃんは「夏子といったら終生のライバルが一人いらっしゃるじゃないですか？」と、おかずクラブ・ゆいＰの名を挙げた。

横澤は「仲いいよ！」と苦笑しながら「ロケバスの中でむちゃくちゃケンカしたことはある…」と振り返って笑わせた。

横澤は「そんなに大したエピソードじゃないのに…」と笑いながら、ゆいＰ、ゆいＰの相方・オカリナとの３人で番組ロケをしていたと述懐。

「ゆいＰはオカリナと（当時に）『ヒルナンデス！』とか色々やってる中で。私があんまりボケも早く言えるタイプじゃないし。もうサクサクサクって（おかずクラブの）２人で行っちゃうから。『ちょっと待ってくれない？』みたいな。『私も、ちょっとボケをすぐ言わないのもダメなんだけど。ちょっとタイミング待って？』って言ったら（ゆいＰは）『いや、いや、夏子も遅すぎるんだよ！』みたいな」と振り返った。

つづけて「（ゆいＰは）『こっちも、こっちのペースもあるけど。（ボケが）ないと思っちゃうから。あるんだったら、ある的な感じで（雰囲気を）出してもらわないと』っていう。そういう話をして。（ロケバスで）着替えをしながらケンカしたときがあったの」と明かした。

横澤は「オカリナが真ん中で聞いてて。何て言うのかな？って思ったら『夏子ちゃんの方が正しいと思う…』って。私の肩を持ってくれたとき、すっごい申し訳ないことしちゃったなと思って。子どもの前で夫婦ゲンカしたじゃないけど…。オカリナがさすがに、やっぱり、ゆいＰの肩を持ったら２対１の構図。絶対にもう無理になるの…。２人の性格を分かった上で、オカリナが私の肩を持ってくれたんだって。気を使ってくれた」と述懐。

「もう、そこでごめん、ごめん！って３人で仲直りした。やっぱり（オカリナの）その一言の破壊力ってスゴくて。一気に私とゆいＰの熱がサーって下がる。ああ、ごめん、ごめん！って。ケンカしちゃったね！っていう感じになる」とオカリナの機転に感謝した。

さらに「（ゆいＰとのケンカは）それの１回限りなのにさ…。私とゆいＰがバトった！って、何年も何年もずっと言い続けるの、良ちゃんは…。やめてよ！本当に」と苦笑していた。