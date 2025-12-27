RIZINの歴史を振り返る記念企画に、格闘技界屈指の「美ボディ」を持つ女性MMAファイターが登場。白のTシャツからのぞく、鍛え上げられた驚異の上腕二頭筋を披露すると「二の腕すごっ」「筋肉が美しい」など称賛の声が相次いだ 。

【映像】注目を集めた美しい“上腕”の筋肉

圧倒的な筋肉美でファンの視線を釘付けにしたのは、2017年にRIZIN初参戦以降、第4代パンクラス女子フライ級王者などの実績を持つ杉山しずかだ。彼女は格闘家としての実績もさることながら「ベストボディ・ジャパン」のフィットネスモデル部門レディースクラス（35〜49歳）で日本一に輝いた、正真正銘の「日本一の美ボディ」の持ち主である。

この特番には石渡伸太郎、浅倉カンナとともに「OB・OGチーム」として参戦。MCの瀧山あかねアナウンサーから「解説としてお仕事されているので、答えられないと今後のお仕事にも影響するのでは」とプレッシャーをかけられるひと幕もあったが、杉山はカメラに向かって満面の笑みで力強いマッスルポーズを披露。その際、Tシャツの袖がはち切れんばかりに盛り上がった上腕二頭筋に、ファンは釘付けとなり司会からも「まだまだ現役には負けないぞという気合が」とのツッコミも聞かれた。

格闘技の技術解説で見せる知的な一面と、陽気なキャラ、さらに規格外のフィジカル。その多面的な魅力に「筋肉の仕上がりがエグい」「ドレス姿も見てみたい」といった声も寄せられた一方、「OB・OGチーム」での参戦ということもあり「杉山しずかって引退したの？」と驚きの声も多く聞かれた。