King ＆ Prince永瀬廉、個人ファンクラブ開設 ファンにメッセージも「キンプリが1番なのは変わらず」
【モデルプレス＝2025/12/27】King ＆ Princeの永瀬廉が12月27日、自身のInstagramにてライブ配信を実施。個人ファンクラブを開設することを発表した。
【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス
この日、永瀬は「来年の2月14日に、ファミリークラブさんではない場所なのですが、私永瀬廉の個人のオフィシャルファンクラブを立ち上げることになりました」と発表。続けて「誤解してほしくないのは、King ＆ Princeが解散とかはないし、2人の仕事が減るとかは一切ないし、疎かになるとかは一切ない。活動とか仕事の優先はKing ＆ Princeです。自分のタイミングがあるときに、個人ファンクラブでの活動ができたら」と説明し、メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）とも相談しての判断だと明かした。
その後、Instagramのストーリーズを更新した永瀬。改めて「驚かせてごめんね！キンプリが1番なのは変わらずなので そこだけは安心してね」とファンにメッセージを送った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
