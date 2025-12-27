É×ÉØ¤ÎÇ¯¶â40Ëü±ß¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬Êë¤é¤»¤ë³Û¤À¤¬¡Ä¡Ä¡×68ºÐ½÷À¤¬Êú¤¨¤ëÉ×¤ÎÉÔ°Â
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢µÜºê¸©ºß½»68ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê69ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§µÜºê¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§800Ëü±ß
¸½ºß¤Î»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â3000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§ÉÔÌÀ
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§13Ëü5000±ß¡Ê·«¤ê¾å¤²¼õµë¤È¿ä»¡¡Ë
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±4Ëü8000±ß
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â18Ëü±ß
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÇ¯¶â³Û¤ò¡ÊÉ×ÉØ¡Ë2¿Í¤È¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡Ö28Ëü¡Á30Ëü±ß¡×¡£É×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¡ÖËè·îÏÅ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀáÌó¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÍ°ú¤ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¿©¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«¿æ¤Ç¤ª¤«¤º¤Îºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤ÆÎäÅà¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤â½µ1¡Á2²ó¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿²ÈÄíºÚ±à¤â¿©Èñ¤Îºï¸º¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÅß¤ÏÂçº¬¡¢¥Á¥ó¥²¥óºÚ¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ê¤É¡£²Æ¤Ï¥È¥Þ¥È¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¢¥Ê¥¹¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¡×¤ÈÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤éµ¨Àá¤´¤È¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¼«Ê¬¤¬Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£É×¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¿ÈÂÎ¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¼ê½Ñ¤ÇÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡Ö½¬¤¤»ö¤Î¤ªÍ§Ã£¤ä»ÐÃ£¤È¤ÎËè·î¤Î¥é¥ó¥Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¡£¡Ö²ÈÄíºÚ±à¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª²Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤äÈ¿¢¤¨¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÈîÎÁ¤ä¤ª¿å¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¼ñÌ£¤ËÆü¡¹¤Î´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
