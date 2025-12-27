◇スーパーバンタム級 WBA＆WBC＆WBO1位・中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

世界3階級制覇の中谷潤人（27＝M.T）がスーパーバンタム級転向初戦で世界ランカーのセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）に苦しみ抜いた末に3―0で判定勝ちし、国内新記録のプロデビューから32連勝を飾った。来年5月上旬、東京ドームでの同級世界4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）実現へ生き残った。

右のまぶたが腫れあがった中谷。序盤は距離を取り、的確に相手にパンチを当て試合を支配していたが、中盤から相手の距離で戦い始めると、接近戦で回転良くパンチを繰り出すエルナンデスのペースに完全にのみ込まれていった。終盤には右目のまぶたが腫れあがり、それがまた苦戦に拍車をかけた。3―0ながら辛くも判定勝利を収めた中谷は「セバスチャン・エルナンデス選手はとても強かった。ボクシングキャリアでいい経験になった」と語った。

以下は中谷のリング上でのインタビュー全文。

――あなたのキャリアの中で一番大変な試合になったと思いますけど、このような試合を想像していましたか。

「まず、サウジアラビアで試合ができたことを感謝いたします。そして、セバスチャン・エルナンデス選手とても強かったです。ありがとうございました。とてもタフな試合になって、自分のボクシングキャリアにとって、とてもいい経験になりました」

――スーパーバンタム級で初の試合でしたが、前の階級でしたら、あなたのパンチですでに相手が倒れていたと思います。それが今日はできませんでした。あなたのパワーが通用しなかったのでしょうか？この試合でこれほど時間がかかる…対戦相手が自身のパワーを吸い取るような展開になると思っていましたでしょうか？

「そういうことも想定して練習はしていたんですけど、セバスチャン・エルナンデス選手が凄く良いファイトをしてくれたので、僕自身も成長できました」

――スーパーバンタムは井上尚弥選手との対戦を想定してのこととファンは思っています。あなたもそれを望んでいますか？

「もちろん世界チャンピオンを目指してこの階級に転向したので、そのチャンスをいただけるならしっかり仕上げます」

――あなたのファンが会場に来てますよ。日本からはるばる来てくれました。サウジアラビアのファンも来ています。最後にファンの皆さまに一言お願いします。

「皆さんのおかげで無事に勝利することができました。ありがとうございま〜す」