◇スーパーバンタム級 WBA＆WBC＆WBO1位・中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

世界3階級制覇の中谷潤人（27＝M.T）がスーパーバンタム級転向初戦で世界ランカーのセバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）に苦しみ抜いて判定勝ちし、国内新記録のプロデビューから32連勝を飾った。来年5月上旬、東京ドームでの同級世界4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）実現へ生き残った。

中谷が新階級への適応を示し、井上への挑戦者にふさわしいことを証明した。スター選手を呼び寄せる興行で世界的な注目を集めているサウジで、日本が誇る“モンスター”と初の共演。井上より1つ前のセミでリングへ上がり、自身より2センチ長身のエルナンデスと対戦。

しかしまさかの展開が待ち受けていた。序盤は上手く距離を取って、有利に試合を進めていた。中盤に入ると距離を詰めて接近戦の展開に。手数は出しながらも、相手のプレッシャーに苦戦して被弾する場面も増えた。

12R戦い抜いて、ジャッジの採点は115―113が2人、118―110が1人で、いずれも中谷を支持して何とか判定勝利を飾った。

尚弥との対戦を望んでいるか問われると「もちろん世界チャンピオンを目指してこの階級に転向したので、そのチャンスをいただけるなら、しっかり仕上げます」と意気込んだ。

“MONSTERvsBIGBANG”実現に暗雲が立ち込めた。ネットでは「もう見なくてもいいかも…」「こんな気持ちになるとは…」「尚弥の5階級制覇の方が見たいな！」「本当に来年やるのかな？」「尚弥VS中谷はかなり厳しそう…」などの声が上がった。