女優の内田有紀（50）が26日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演し、11月16日に50歳の誕生日を迎えての変化を明かした。

番組パーソナリティーの女優・松下奈緒が年内最後の放送になると伝えると、内田は「よく年末になると“あっという間だったね”って言うじゃない？どうだった？あっという間？」と時間の流れ方について質問。40歳の松下が「あっという間ですね。年々早く感じますね」と言うと、内田は「年を重ねて年々早く感じる仕組みって何？」と年々時間が経つのが早く感じるようになる心理への疑問を口にした。

50歳になっての変化について「やる気がみなぎってきちゃってるんですよ。若い頃は“若いから元気なんだわ！”なんて、だけどとんでもない話で、若い頃の方が疲れてたんじゃないかって」と告白。

「50歳になってからそれを境目に何かチャレンジしたい、みたいな気持ちが出てきた」と明かし、「私のファンの方がバースデーブックを作ってくださって、好きな役柄やインタビューで答えている話でこういうところが良かったとか、こんな役をやってほしいとか、1つの本を作ってくれた。凄い分厚い本で、皆さんの熱い思いを50歳ということで祝福していただいた時に、年を重ねることって後ろ向きなことじゃないんだなと改めて…年をとるからこそ自分の扱い方も分かってくる。だんだん経験値が増えていってそれが答えになっていってっていうのが自分の今を作っているので」と前向きな捉え方を明かした。

「50歳ってこれからあと何十年私はエネルギーを補給できるんだ、みたいな感じに思ってる」と話すと、松下は「凄い！元気」と感心していた。