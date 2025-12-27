今月１４日に最終回を迎えたＴＢＳの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の原作を手がけた小説家・早見和真氏（４８）が２７日、「ＢＳイレブン競馬中継」に出演。２０１９年に出版した同作の「続編」にとりかかっていることを明かした。このサプライズに、ＳＮＳ上では「ロイヤルファミリー」「続編」がトレンドをにぎわす反響となり、早見氏は自身のＸでも続編執筆を認めた。

自宅の仕事場で取材を受けた映像で、何かを書いている姿が映った早見氏は、「ロイヤルファミリーの続編を」「多分（言っちゃ）ダメなんですけど」などといたずらっぽく告白。スタジオでも「決してドラマがヒットしたから、ということではなく、競馬界であるニュースを（今年）６月ぐらいに聞いた時に、ひょっとしたらそれを下敷きにさせてもらったら何か、ロイヤルファミリー号の子供たちの物語を書けるかもしれないなと思って」と話し、驚かせた。

この発言直後、ネット上では「マジ？！」「楽しみすぎる！」「続編あるんかーい！」「え、続編執筆中なん！」「続編執筆中なの…？」と大反響に。

早見氏は午後７時前、「続編は挑みたいと思っています。決して映像化ありきでなく、でものんびりやってる余裕もないので、来年中に仕留められるか。応援してください！ロイヤルファミリーイヤーの有馬記念です。楽しくいきましょう！ ＃ロイヤルファミリー」とＸに投稿。続編を予告している。