²£ß·²Æ»Ò¡¡¥Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤¿½÷·Ý¿Í¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤¿°ì¸À¤È¤Ï?¡ÖÇË²õÎÏ¤¬À¨¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬27Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤Ç¡¢¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤æ¤¤P¡Ê39¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ß·¤Ïµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÈÆ±´ü¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢¤æ¤¤P¤È¤Î¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥±¥ó¥«¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È·ãÇò¤·¤¿¡£µ´±Û¤Î2¿Í¤¬¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ´î¤Ö¤È¡¢¡Ö¤½¤Î1²ó¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¥±¥ó¥«¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡TBS¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Î¡ÖÊª·ï¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤Î¥í¥±¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤È¤¦¤Þ¤¯Íí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²£ß·¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃåÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤¤P¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬¿¿¤óÃæ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤Æ¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡È²Æ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È²£ß·¡£¡Ö»ä¤Î¸ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ë¤æ¤¤P¤Î¸ª»ý¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î2ÂÐ1¤Î¹½¿Þ¡¢ÀäÂÐ¤¿¤Ö¤óÌµÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÀ³Ê¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬»ä¤Î¸ª»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×¤È¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃçºÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤Î°ì¸À¤ÎÇË²õÎÏ¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë»ä¤È¤æ¤¤P¤ÎÇ®¤¬¥µ¡¼¤Ã¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¡¥´¥á¥ó¥´¥á¥ó¡¢¥±¥ó¥«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£