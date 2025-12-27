µÈÅÄÃ£Ëá»á¤¬µþÅÔ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ÈÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤ò²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¡×
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï27Æü¡¢µÈÅÄÃ£Ëá»á(51)¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ»á¤Ï²áµî¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ä¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¹ÃÉÜ»þÂå¤Î2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üµÈÅÄÃ£Ëá
(¤è¤·¤À¡¦¤¿¤Ä¤Þ)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1974Ç¯6·î9Æü(51ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
¢£Áª¼êÎò
1993¡Á1996Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë
1997¡Á1998Ç¯:µþÅÔ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥µ¥ó¥¬
1999¡Á2001Ç¯:¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
2002Ç¯:¥¸¥å¥í¥óFC(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
¢£»ØÆ³Îò
2003Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥æ¡¼¥¹ ¥³¡¼¥Á
2004Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ ¥³¡¼¥Á
2005Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-15 ¥³¡¼¥Á
2006Ç¯¡Á2007Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18 ¥³¡¼¥Á
2008Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18 ´ÆÆÄ
2009Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-15 ´ÆÆÄ
2010Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2011Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¶¯²½ÉôÄ¹
2012Ç¯10·î¡Á:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¶¯²½Éô¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2013Ç¯¡Á2014Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2015Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ´ÆÆÄ
2016Ç¯¡Á2016Ç¯9·î:¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ´ÆÆÄ
2017Ç¯¡Á2018Ç¯4·î:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ´ÆÆÄ
2019Ç¯5·î¡Á2022Ç¯1·î:¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂåÉ½ ´ÆÆÄ
2022Ç¯:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ´ÆÆÄ
2023Ç¯8·î¡Á2024Ç¯3·î:ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ ´ÆÆÄ
2024Ç¯7·î¡Á:ÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó(´Ú¹ñ) ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
¢£»ñ³Ê
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Sµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹
¢£¥³¥á¥ó¥È
2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿µÈÅÄÃ£Ëá¤Ç¤¹¡£Ìö¿Ê¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ÈÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤ò²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈÅÄ»á¤Ï²áµî¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ä¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¹ÃÉÜ»þÂå¤Î2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üµÈÅÄÃ£Ëá
(¤è¤·¤À¡¦¤¿¤Ä¤Þ)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1974Ç¯6·î9Æü(51ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ºë¶Ì¸©
¢£Áª¼êÎò
1993¡Á1996Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë
1999¡Á2001Ç¯:¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
2002Ç¯:¥¸¥å¥í¥óFC(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
¢£»ØÆ³Îò
2003Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥æ¡¼¥¹ ¥³¡¼¥Á
2004Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹ ¥³¡¼¥Á
2005Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-15 ¥³¡¼¥Á
2006Ç¯¡Á2007Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18 ¥³¡¼¥Á
2008Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18 ´ÆÆÄ
2009Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-15 ´ÆÆÄ
2010Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2011Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¶¯²½ÉôÄ¹
2012Ç¯10·î¡Á:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¶¯²½Éô¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2013Ç¯¡Á2014Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2015Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë ´ÆÆÄ
2016Ç¯¡Á2016Ç¯9·î:¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã ´ÆÆÄ
2017Ç¯¡Á2018Ç¯4·î:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ´ÆÆÄ
2019Ç¯5·î¡Á2022Ç¯1·î:¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂåÉ½ ´ÆÆÄ
2022Ç¯:¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ ´ÆÆÄ
2023Ç¯8·î¡Á2024Ç¯3·î:ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ ´ÆÆÄ
2024Ç¯7·î¡Á:ÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó(´Ú¹ñ) ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á
¢£»ñ³Ê
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸øÇ§Sµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹
¢£¥³¥á¥ó¥È
2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿µÈÅÄÃ£Ëá¤Ç¤¹¡£Ìö¿Ê¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ÈÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤ò²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£