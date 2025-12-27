東京VのMF永井颯太が熊本に完全移籍「まだまだ成長できるとワクワク」今季はレンタル先の琉球でリーグ戦36試合1ゴール
ロアッソ熊本は27日、東京ヴェルディのMF永井颯太(26)が完全移籍で加入することを発表した。
永井は2024年にいわきFCから東京Vへ加入。同年7月に鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍し、今季は同じくレンタルでFC琉球に所属していた。J3リーグ戦では36試合に出場し、1得点をマーク。また、ルヴァンカップ1試合でプレーした。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF永井颯太
(ながい・そうた)
■生年月日
1999年8月15日(26歳)
■出身地
栃木県
■身長/体重
169cm/59kg
■経歴
野原グランディオスFC-ホワイトリバーFC-Vamos福島SC-中央学院高-流通経済大-いわき-東京V-鹿児島-東京V-琉球-東京V
■出場歴
J2リーグ:40試合2得点
J3リーグ:43試合1得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:1試合
■コメント
▽熊本側
「ロアッソ熊本に、東京ヴェルディから完全移籍してきました永井颯太です。
熊本のサッカーを知っているからこそ、ここで自分はまだまだ成長できるとワクワクしています。
J2の舞台に戻すために、自分自身、強い覚悟を持って臨みたいと思います。
よろしくお願いします。」
▽東京V側
「ヴェルディからロアッソ熊本に移籍することを決断しました。
直接チームに関わる期間は半年と短いものでしたが、僕にとってはとても楽しく、充実した日々でした。
外から試合を見るたびに、ヴェルディのユニフォームを着て味の素スタジアムのピッチに立ちたいという想いは、より一層強くなっていきました。
それは僕にとっての夢であり、目標でした。
その夢を叶えることができなかったことは悔しいですが、いつか味スタのピッチに戻ってこられるよう、これからも頑張りたいと思います。
ヴェルディのJ1でのさらなる躍進を心から祈っています。
短い間でしたが、本当にありがとうございました。」
▽琉球側
「ロアッソ熊本に移籍することを決断しました。
昨年はなかなか試合に出ることができず、次のチームも見つからない中で、琉球が声をかけてくださり、僕に再びサッカーをする機会を与えてくれました。当初は怪我の状態もなかなか良くならず、サッカーが嫌いになりかけた時期もありました。そんな中、平川監督をはじめとする素晴らしいスタッフ、そして仲間たちと一緒にサッカーをすることで、『沖縄のためにプレーしたい』と心から思えるようになりました。消えかけていた火を、もう一度灯してもらったような感覚でした。
沖縄が大好きだからこそ悩みましたが、さらなるチャレンジをするために、熊本への移籍を決めました。1年間という短い間でしたが、本当にありがとうございました」
