美容看護師・NOEが選ぶ2025年ベストスキンケア
レカルカ DREX モイストバリアリペアミスト
今年の私の肌を救ったと言っても良いほど頼りにしていたミスト。
とくに季節の変わり目や、レーザー後の肌バリアが落ちている時期に重宝しました。
このミストの良いところは、ただ潤わせるだけで終わらないこと。
バリア機能をサポートする成分がしっかり入っているので、乾燥によるチクチク感・つっぱり・赤みが出やすい時期でも、肌の土台がふっと落ち着く感覚があります。仕事中の空調で乾燥しやすい日も、メイクの上からシュッとかけるだけで肌がほぐれていくような安心感。
柔らかく包んでくれるミストに、心も肌も癒されます！
ワカサプリ ビタミンC＋D
インナーケア部門のベストは迷わずこちら。
仕事柄、ビタミンCとDの重要性は分かっているものの、毎日の忙しさでつい飲み忘れがち…そんな私でも、これだけは切らしたくないと思えたサプリメントです。
まず、ビタミンCは美肌の基本。
抗酸化・コラーゲン生成サポート・ニキビ対策など、美容医療と相性が良い成分です。
さらに今年は、免疫の維持に欠かせないビタミンDの重要性もあらためて感じる一年でした。ビタミンDは98%の人が不足している成分と言われています。
ビタミンCとDをしっかり補うことで、肌の調子が崩れにくくなったのを実感しました。
美肌と健康のためになくてはならない存在、それがこのワカサプリビタミンC＋Dでした！
大切なのは日々のスキンケアとインナーケア
2025年のベストコスメを振り返ると、共通しているのは肌を立て直す力と続けられる安心感。
美容医療の施術はとても効果的ですが、その効果を最大限に引き出すのは、日々のスキンケアとインナーケアです。今回選んだ2品は、まさにその毎日の積み重ねを支えてくれた相棒のような存在でした。
来年も、新しいアイテムを試しつつ、基本のケアは大切に続けていきたいと思います。
今回美的でご紹介させていただいた2つの商品以外にも、皆さんにお伝えしたい推しドクターズコスメやサプリメントがたくさんあります
私のInstagramで2025年ベストバイを紹介しておりますので、そちらも併せて見ていただけますと嬉しいです。