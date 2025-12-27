中谷潤人VSセバスチャン・エルナンデス

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、スーパーバンタム級ノンタイトル12回戦に臨み、WBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と激突。3-0（115-113×2、118-110）の判定勝ちを収めた。27歳の中谷が32勝（24KO）、25歳のエルナンデスは20勝（18KO）1敗。激闘となったが、海外メディアからは「118-110」の大差判定に疑問の声が上がった。

序盤は中谷がペースを握るも、中盤からエンジンがかかってきたエルナンデスが手数を増やし猛攻。驚異のタフネスぶりを発揮し、被弾しながらも前に出続けた。打ち合った中谷の右目は腫れ、ふさがってしまうほど。12ラウンドの死闘は、判定3-0で中谷に軍配が上がった。

手に汗握る激闘だったが、米専門誌「ザ・リング」公式Xでは「118-110というスコアについてどう思う？」と投げかけられるなど、大差のジャッジに注目が集まった。PFPランキング評価委員などを務めるアダム・アブラモビッツ記者は「118-110は笑えるな。どうだったかは分かっている」と投稿。米専門メディア「ボクシングシーン.com」のジェイク・ドノバン記者も「118-110でジュント判定は『薬物検査』に値する」と、疑問を呈した。

アブラモビッツ記者は「残忍な試合だった。なんという試合だ。私の採点では引き分けだ。前半と後半で試合が分かれたが、終盤はエルナンデスの方がずっと優勢だった」とも投稿した。中谷はリングインタビューで「（相手が）とても強かった。自分のボクシングキャリアでとてもいい経験になった」と激闘を振り返っている。



