◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 〇中谷潤人（判定）セバスチャン・エルナンデス●（２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝を３ー０の判定で下し、転向初戦を白星で飾った。

リング上のインタビューでバンタム級からの転向が、同級世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との対戦を見据えてのものか問われた中谷は「もちろん世界チャンピオンを目指してこの階級に転向したので、そのチャンスをいただけるのなら、しっかり仕上げます」とコメントした。

２人は来年５月、東京ドームでの対決が計画されていたが、尚弥が今興行の前日計量後にフェザー級に転向し日本男子初の５階級制覇を目指すプランを口にした。中谷は試合前には「（尚弥戦を）期待されることは感じていますが、来年５月の試合への期待をさらに高めるようなパフォーマンスを見せること」と話していた。