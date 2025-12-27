MOROHA¥¢¥Õ¥í¡¢¥½¥í³èÆ°ËÜ³Ê»ÏÆ°
MOROHA¤Î¥¢¥Õ¥í¤¬12·î27Æü¤Ë¡¢¡ã¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ÖºÆ½¢¿¦¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
SOLD OUT¤ÇËþ°÷¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥í¡¢¤½¤·¤ÆÅ·¡¹¹â¡¹¤¬½Ð±é¤·¡¢ºÆ½¢¿¦¤Î¥¢¥Õ¥í¤òÃæ¿´¤ËÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ2026Ç¯12·î¤ËÆ±²ñ¾ì¤ÇÆ±´ë²è¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ã¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¡ÖºÆ½¢¿¦¡×¡ä¤Ï2026Ç¯12·î12Æü¤Ë½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤Î1¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¿½¤·¹þ¤ß¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¡ÖºÆ½¢¿¦¡×¡ä
2026Ç¯12·î12Æü(ÅÚ)
¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è ¡ÖºÆ½¢¿¦¡×
²ñ¾ì ½ÂÃ«Spotify O-EAST
16:30³«¾ì 17:30³«±é
1F 5,500±ß / 2F 6,500±ß(ÀÇ¹þ) (DÂåÊÌ)
12·î27Æü(ÅÚ) 22»þ¤è¤êºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¿½¤·¹þ¤ß¥¹¥¿¡¼¥È
¤ª°ì¿Í 4Ëç¤Þ¤Ç
¢§1¼¡ÃêÁªÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î27Æü(ÅÚ) 22:00 ¡Á 01·î12Æü(·î½Ë)23:59
Æþ¶â´ü´Ö¡§01·î16Æü(¶â) 13:00 ¡Á 01·î18Æü(Æü) 21:00
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/afro/