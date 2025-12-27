¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¶ìÀï¡Ä°æ¾å¾°Ìï¤Î²÷¾¡¤Ë¥Í¥Ã¥È´üÂÔ¡ª¡ÖÍê¤ó¤À¤¾¡ª¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡þTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬ÌµÇÔÄ©Àï¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç·ãÆÍ¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï²÷¾¡¤ò´ê¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¡ÈËâÊª¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢9´§¤ÎÄéÎïÅÍ¡Ê23¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥×¥í½é¤Î8²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê23¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë4²ó1Ê¬14ÉÃTKO¾¡¤Á¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Âè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Á°ÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Îº£±Ê¸×²í¡Ê26¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¥×¥í10ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¶ìÀï¡£È½Äê3¡½0¤Ç²¿¤È¤«¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¶ìÀï¤¹¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¾°ÌïÍê¤ó¤À¤¾¡ª¡×¡Ö²÷¾¡¤ÇÍê¤à¤è¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø´ê¤¦¡×¤Ê¤É²÷¾¡¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£