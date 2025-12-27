お金持ちが多いイメージの「群馬県の自治体」ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？【2025年調査】
地名を口にすると「いいところに住んでいるね」と返ってくるような、土地そのものが富裕層の代名詞となっているケースは少なくありません。SNSや街のうわさで「セレブが多そう」と囁かれるエリアに注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多い自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、お金持ちが多いイメージの「群馬県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「群馬県の中では東京までのアクセスも良く、県の中心のイメージがあるから」（50代女性／埼玉県）、「新幹線が停車し、交通の利便性が高いことから企業や商業施設が集まっている印象だからです」（20代女性／大阪府）、「商業・交通の中心で、地元企業経営者や資産家が多い印象」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「県庁所在地で、医師・弁護士・公務員・企業経営者など安定高収入層が多いから」（20代男性／福岡県）、「三大高級住宅街エリアとして知られているから、リッチなイメージ」（40代女性／長崎県）、「県庁所在地で行政機関が集まり、昔からの地主や安定した資産層が多い印象があるから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
2位：高崎市／79票2位は、北関東最大の交通の要衝である高崎市でした。新幹線が停車し、東京まで約50分というアクセスの良さから、都心に拠点を置くビジネスパーソンや富裕層の居住地として選ばれています。駅周辺には百貨店や商業施設が集積し、利便性と都会的な雰囲気が共存。近年では駅近のタワーマンション建設も進み、洗練されたライフスタイルを送る人々が集まる「群馬の経済の中心地」としてのリッチなイメージが、多くの票を集める要因となりました。
1位：前橋市／114票1位に輝いたのは、県庁所在地である前橋市でした。古くから「行政と文教の街」として栄え、敷島町周辺など落ち着いた住環境が広がる高級住宅街には、開業医や会社経営者といった地元の有力者が多く居を構えていることで知られます。近年では前橋駅北口の再開発により超高層タワーマンションが誕生するなど、都市の近代化も加速。歴史ある邸宅街の品格と、県都としての安定感が組み合わさり、群馬県内で最も「お金持ちが多い街」としての確固たるイメージを築いています。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)