¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦²á¤®¤ë¤ª¼Ì¿¿¤Ï¡×°¦Âô¤¨¤ß¤ê¡¢¹ë²Ú¼«Âð¡© ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÅ·»È¤À¤é¤±¡×
¸µ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç¼Â¶È²È¤Î°¦Âô¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤Ï12·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦Âô¤¨¤ß¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¶ÈÌ³¤â¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦Âô²È¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤ò¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦²á¤®¤ë¤ª¼Ì¿¿¤Ï¡×¡ÖÅ·»È¤¬3¿Í¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÅ·»È¤À¤é¤±¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ö°¦Âô²È¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×°¦Âô¤µ¤ó¤Ï¡ÖMerry Christmas¡¡»Ò¶¡Ã£¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤ß¤ì¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤¿¤êÃçÎÉ¤¯Í·¤Ö»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ±Æü¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê¼¼Æâ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òËþµÊ¤¹¤ë²ÈÂ²°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
