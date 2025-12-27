落語家の春風亭昇太さん（66）と立川志の輔さん（71）が、2026年1月1日に放送される『笑点 お正月スペシャル2026』で昇太さんの故郷、静岡県静岡市を訪れたことが発表されました。

『笑点 お正月スペシャル2026』は、新年らしく『初春口上』にはじまり、『あの大喜利をもう一度』、『春風亭昇太＆立川志の輔2人旅』、『演芸コーナー』、そして正月恒例の『東西対抗大喜利』といった、『笑点』らしさ満載の内容で日本全国に初笑いをお届けします。

2026年で放送60周年を迎える『笑点』の長い歴史の中で数多く行ってきたのが“大喜利”。『あの大喜利をもう一度』では、今の笑点メンバーで懐かしの大喜利に挑戦します。三波伸介さんが司会を務め、回答者に五代目三遊亭円楽さんや桂歌丸さんが出演していた時代のVTRが流れ、53年前の『笑点とかけて』なぞかけに挑みました。

■春風亭昇太＆立川志の輔 落語家2人の爆笑珍道中

『春風亭昇太＆立川志の輔2人旅』では、昇太さんの故郷、静岡県静岡市清水区の街歩きロケを敢行。2人は年齢は違えど入門した時期が近い同期で、これまで世界10か国以上を2人きりで旅行するほどの仲良しだといいます。昇太さんが『笑点』の司会者になって10年たちますが、司会者は座布団十枚の賞品がないため、番組からのご褒美企画となっています。

『演芸コーナー』に純烈が初登場

羽衣伝説の舞台となった名所や世界遺産が見える絶景スポットを巡ったり、昇太さんがおいしいと豪語する“学食”という名前のレストランで食事したりしながら、おもしろトークを繰り広げます。最後は、清水エスパルスの本拠地・IAIスタジアム日本平を貸し切ってキックターゲットに挑戦しました。

そして、『演芸コーナー』には、ムード歌謡グループ・純烈が初登場し、歌はもちろん、抜群のトークも披露。さらに、純烈の酒井一圭さん（50）と桂宮治さん（49）が無名時代に一緒に仕事している縁もあり、昭和の歌番組風に宮治さんが自分で考えた曲紹介の前振りをすると、60年前の歌謡曲『ラブユー東京』を純烈が熱唱。ラストの『星降る街角』の歌唱では、笑点メンバーと一緒に歌い、会場は熱気に包まれました。