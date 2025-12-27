「ボクシング・１２回戦」（２７日、リヤド）

スーパーバンタム級での初戦となった世界３階級制覇王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がノンタイトル戦に挑み、ＷＢＣ同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１１５−１１３、１１５−１１３、１１８−１１０）で下した。６戦ぶりの判定となった。通算成績は３２戦全勝２４ＫＯとなった。

転級初戦。バンタム級時代の減量苦が軽減し「凄く良い調整ができた」と自信を持って挑んだ一戦だった。１回から距離をはかりながらも強打を打ち込んでいくと、２回には打ち上げながらの左、右のボディーを浴びせてペースを握った。３回はエルナンデスも前に出てきたが中谷は終了間際に右アッパーを見舞った。４、５回は開始から接近戦での打ち合いに。エルナンデスが終始前に出てくる中、中谷は効果的に左を浴びせていく。６回は接近戦で中谷が強烈な左フックを浴びせる場面が、エルナンデスも止まらない。それでも中谷は左ボディーの連発でエルナンデスをぐらつかせた。ラウンドが進むごとにフィニッシュを待ちわびる現地ファンから「ナカタニ！」コールが起こる中、圧力が止まらない相手に手こずり、右のまぶたを腫らしながらも、何とか堪えきった。判定の瞬間には、会場からはどよめきの声が上がった。

試合後、中谷は「エルナンデス選手、とても強かったです。タフな試合になって、キャリアにとっていい経験になった」と振り返り、転級初戦の影響については「想定はしていた。エルナンデスがいいファイトをした。僕自身も成長できました」と語った。

来年５月に検討されている井上尚弥とのビッグマッチに向けて、大きな一歩を刻んだ。「もちろん世界王者を目指してこの階級に転向した。チャンスをいただけるなら、目指します」と、うなずいた。

◇中谷 潤人（なかたに・じゅんと）１９９８年１月２日、三重県東員町出身。中学卒業後に単身渡米し、武者修行を経て、２０１５年４月にＭ・Ｔジムからプロデビュー。２０年１１月にＷＢＯ世界フライ級王座を獲得した。２３年５月にＷＢＯスーパーフライ級王座、２４年２月にＷＢＣバンタム級王座に就き、３階級制覇。身長１７２センチ、左ボクサーファイター。