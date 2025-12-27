「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２７日、大村）

いよいよクイーンズクライマックス・トライアルが始まります。１２選手の前検入りは動画にしていますので、Ｘデイリースポーツボート屋＠ｄａｉｌｙ＿ｂｏａｔｒａｃｅをご視聴ください。

トライアル１回戦の注目は１１Ｒ１号艇の守屋です。今年の前半は良かった。以前からの強い守屋だったが、８月ごろから様子が変わってしまった。エンジン出しに苦労し、ペラも思うようにいかなくなった。ヴィーナスシリーズでもＳ遅れが目立ち、追い上げも利かない。その後もレース場が変わって、モーターが変わっても同じ状態が続いた。その中で福岡でのＧ２・レディースチャレンジカップは優勝。でも「アドバイスをもらってレースもペラもその通りにやった。だから自分の実力ではない」と話す。でも、優勝戦で乗り味を捨てて伸びを選んだのも守屋自身だし、Ｓを全速で行ったのも守屋自身だ。

今回の６４号機はＢ評価で、整備やペラも大幅にやらないといけないかもしれない。バイオエンジンもつかみ切れていない。でも、福岡でやれた自分をもう一度奮い立たせて、初のＧ１制覇に向けて突き進む。“もりもり守屋〜”を見ていてください。

１１Ｒ １をアタマに３、４、５の２、３着ボックスで。（ＪＬＣ解説者）