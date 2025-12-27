日向坂46上村ひなの、16thシングル収録“ひなた坂46”楽曲のセンターに決定
【モデルプレス＝2025/12/27】日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（1月28日発売）に収録される、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる共通カップリング楽曲「君と生きる」のフォーメーションが解禁となった。
【写真】日向坂46人気メンバーが密着 新曲ジャケ写
これは自身のYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」内生配信にて発表されたもの。センターは、10thシングル「Am I ready？」でもセンターを務めた経験のある三期生・上村ひなのが務めることが発表となった。
また、2月には「16th Single ひなた坂46LIVE」の開催も解禁となり、配信内で上村は「私は初めてひなた坂46メンバーとして活動させていただきますが、ずっと尊敬していた場所であるひなた坂46のセンターを務めさせていただけるということでとても嬉しいです。みんなでたくさん目と目を合わせながら頑張っていきたいと思います」と意気込みを語った。
16thシングル「クリフハンガー」のバックカバーや収録内容も解禁となり、特典映像のBDには先日終えたばかりの全国ツアー” ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”の模様が収録される。16thシングル「クリフハンガー」についての情報が徐々に明らかになっている。（modelpress編集部）
