Ｍ―１王者のお笑いコンビ「たくろう」きむらバンドが２７日、インスタグラムを更新した。

きむらは相方の赤木裕とのツーショット３枚と「あけおめことよろ」の文字が入った”年賀状”をつけて「Ｇｏｏｇｌｅ Ｇｅｍｉｎｉの『年賀状ジェネレーター』を試してみました！！」と投稿。「Ｇｏｏｇｌｅさんからお仕事を頂けるなんて最高。ＧｏｏｇｌｅのＡＩ Ｇｅｍｉｎｉで簡単に年賀状が作れるみたいなので作ってみたらラクチンに出来ちゃいましたー！！！」と報告した。「リンクはストーリーズにあげてるのでぜひお試しください！！！」と呼びかけ、「＃ＰＲ ＃Ｇｏｏｇｌｅ Ｇｅｍｉｎｉ ＃Ｇｅｍｉｎｉで年賀状」と宣伝を示すハッシュタグもつけた。

２人はＭ―１決勝の最終決戦ネタ「ビバリーヒルズに憧れる人」で「ＧｏｏｇｌｅでＡＩを開発しているジェームズ」とＧｏｏｇｌｅに言及。ほかにも「やよい軒でおかわりしているジョージ」、「ヤフーで天気予報を見ているジョージ」、「（人呼んで世界に誇る）トヨタ自動車」など企業名を次々と出し、各社がＳＮＳで祝福コメントを投稿していた。