¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡Ê65¡Ë¤ÈÃÝ¸¶¿µÆó»á¡Ê53¡Ë¤¬¡¢YouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÀ¸ÇÛ¿®¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¡È¶ì¸À¡É¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤«¤éÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤½¤¦¤À¤Ê¡¢ÂÎ¤¬¡Ä¡×¡¢ÃÝ¸¶»á¤â¡Öº£Æü¤ÏÄ´»Ò°¤½¤¦¡£2¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ï³Ú¾¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢¤È¤â¤ËÃæÃ«¤ÎÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤ëÃæÃ«¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥À¥¦¥ó¤É¤³¤í¤«¥°¥é¤Ä¤¯¥·¡¼¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥¿¥ó¥Ð¥¿¥óÅÝ¤·¤Æ¤¿¤è¡×¡¢ÃÝ¸¶»á¤â¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡È°ÛÊÑ¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È½Äê¾¡¤Á¤ÇÁ´¾¡¤Ï¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬²ÝÂê¤ò»Ä¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ¡£ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÃæÃ«¤¯¤ó½õ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢Âç¶ìÀï¡×¤È¿É¾¡¤òµß¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
