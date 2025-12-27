aimerfeel福袋2026♡超盛ブラ®と脇高ブラ®が選べる新春限定セット

毎年完売必至のaimerfeel新春福袋が、2026年も登場します。実店舗限定で予約・販売される今回の福袋は、人気のブラジャー2タイプから選べる特別仕様。限定デザインのブラ＆ショーツに加え、お楽しみアイテムもたっぷり詰まった豪華内容で、年明けのランジェリー選びがもっと楽しくなります。自分へのご褒美にもぴったりな注目福袋です♡

選べる2種の人気ブラ福袋

2026年のaimerfeel福袋は、「超盛ブラ®福袋」と「カシュクールレース脇高ブラ®福袋」の2種類を展開。どちらも税別10,000円相当の商品が入って、販売価格は4,500円。

好みやバスト悩みに合わせて選べるのが魅力です。実店舗(一部店舗除く)での取り扱いとなり、通販サイトではご予約は受付けておりません。

ニューエラ×午コレクション2026♡干支モチーフが映える限定59FIFTY®

超盛ブラ®福袋の内容と魅力

超盛ブラ®福袋は、福袋限定超盛ブラ®＆限定デザインショーツに加え、お楽しみ単品ブラジャー1点、お楽しみ単品ショーツ3点、お年玉1,000円OFFクーポン1枚、福袋限定ショッパーバッグ付き。

カラーはBO(ボルドー)、ブラサイズはB65～E75、ショーツサイズはM(B65~B75)またはL(C75~E75)。

シリーズ累計2,300万枚突破の実力派で、しっかり谷間メイクを叶えます。※お楽しみブラ・ショーツは上下で柄が異なります。

脇高ブラ®福袋も見逃せない

カシュクールレース脇高ブラ®福袋も内容は同様で、限定デザインブラ＆ショーツ、お楽しみ単品ブラジャー1点、お楽しみ単品ショーツ3点、1,000円OFFクーポン、限定ショッパーバッグ付き。

カラーはNV(ブルー)、ブラサイズはB65～E75、ショーツサイズはM(B65~B75)またはL(C75~E75)。L字ワイヤーと脇高設計で、痛くなりにくく自然な谷間をキープします。

新年はaimerfeel福袋で気分一新♪

aimerfeelの2026年新春福袋は、人気ブラをお得に楽しめる特別なセット。実店舗では2025年12月29日(月)より順次販売開始、サイズによっては予約完売の可能性もあります。

※通販サイト：2025年12月25日(木)12時(正午)ごろ販売開始予定より販売開始。

新しい一年をお気に入りのランジェリーと迎えてみてはいかがでしょうか♪